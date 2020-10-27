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Gündem Düğün fotoğrafçılığında son nokta!
Gündem

Düğün fotoğrafçılığında son nokta!

Brezilya'da düğün fotoğrafçılığında çığır atlanıldı. Gelin damat fotoğrafları çeken fotoğrafçı arka plan için yangın söndürme uçağı kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:06:00 - 2020-10-27 12:16:07

Brezilya'da fotoğrafçılık yapan Wellinton Barbosa, düğün fotoğrafı çekimi için ilginç bir teknik kullandı. Barbosa, çiftin fotoğraflarını yangın söndürme uçağı üzerlerine su boşaltırken çekti. 

Uçaktan boşalan su gelin ve damadın üzerine gelerek bütün anı mahavetti. Ama gelin ve damadın bu durumdan hoşnut olduğu görüntülendi.

O anlar anbean kameralara yansıdı.

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