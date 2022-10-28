Düğü pilavı (Dolmaiçi) tokat mutfağından: Düğü (Bulgur) pilavı tarifi nasıl yapılır? Düğü pilavı kaç kalori?

Düğü Pilavı (Dolmaiçi) Tokat Mutfağından Tarifi İçin Malzemeler

3 bardak ince bulgur (Tokatta ince bulgura düğü denir)

2 adet soğan büyük boy olsun

2 adet büyük patates

1. 5 kaşık salça

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 çorba kaşığı kuru reyhan

Tuz

Aldığı kadar su

Sıvı yağ

Yayvan bir tencere öneriyoruz.

Düğü Pilavı (Dolmaiçi) Tokat Mutfağından Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanı ve patatesi küçük küçük doğruyoruz ,küp şeklinde ve sıvı yağda kavuruyoruz. Daha sonra salçayı ve tuzunu baharatlarını ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Biraz kavurduktan sonra kaynamış suyunu ilave ediyoruz. En önemli yer burası. Suyu ölçülü değil göz kararı oluyor bu pilavın. Öyle bir ayarlamalısınız ki pilavınız hafif sulu olmalı ama çorba gibi de olmamalı tabi ki. Suyunu koyduktan sonra ince bulguru ilave ediyoruz. şöyle bir kaşıkla yokluyoruz kıvamını ayarlamak için. Suyunu çok hissetiriyorsanız biraz daha ince bulgur katabilirsiniz. Ayarladıktan sonra ocağın altını kısıyoruz ve kapağını örtüyoruz. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Arada da yoklayacağız tabi ki dibine yanmamalı ve biraz sulu kalmalı dinlenme aşamasında da zaten biraz çekiyor suyunu. Baktık artık olduysa ocağın altını kapatıp 10 dakika dinlenmeye alıyoruz. Ve böylece hazır. Zor gibi gelmesin gerçekten çok kolay. önemli olan göz kararını iyi kararlamak şimdiden afiyet olsun.

Düğü Pilavı Kaç kalori

Dolu dolu bir çorba kaşığı bulgur pilavı 23 kalori. Tepeleme çorba kaşığı bulgur pilavı 34 kalori. Büyük porsiyon yaklaşık 250 gramlık bulgur pilavı ise 286 kalori olacaktır.

Düğü neye denir?

Düğü kelimesi Türkçe'de "Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur." anlamına gelir.

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