Tokat'ın bez sucuğu nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Sucuk bezi malzemeleri!

Peki, Bez sucuk nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Bez sucuk malzemeleri! Detaylar haberimizde...

BEZ SUCUK NEDİR, NASIL YAPILIR?

Et kuşbaşı doğranarak baharat ile biriikte bir gün süreyle buzdolabında bekletilir. Daha sonra çekilerek kıyma haline getirilir. Kıyma haline getirilmiş iç hazırlanan bez torbalara bir huni yardımı ile doldurulur. Daha sonra bir merdane yardımıyla içinde hava kalmayacak şekilde üzeri düzeltilir. Ağzı sıkıca bağlanan torbalar rüzgâr alabilecek bir yere asılarak beş gün kurumaya bırakılır. Beşinci günün sonunda tekrar merdaneleyip 2 gün daha asılır. Bu yedi günlük süreç içinde baharatını alan etin rüzgârında yardımı ile içerisindeki suyu çekmiş olur. Sucuk kendine has lezzeti ile yemeğe hazır hale gelir.

BEZ SUCUK MALZEMELERİ!

1 kg dana eti

250 gr koyun eti

100 gr çemen unu

60 gr kırmızıbiber

30 gr karabiber

30 gr kimyon

30 gr yenibahar

10 gr tarçın

10 gr karanfil

5 diş sarımsak

tuz

2 bez torba

Tokat bez sucuk fabrikası vardır. Tokat yöresine has bez sucuk üretimi yapılıyor. Tokat'ta, yöreye özgü bez sucuklar, geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor. Tokat bez sucuk fiyatları değişiklik gösterir.