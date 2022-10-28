Tokat'ın bez sucuğu nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Sucuk bezi malzemeleri!
Bez Sucuk’un (Zile Bez Sucuk) böylesine lezzetli olmasının yanı sıra Tokat gibi önemli bir yörenin kültürel parçası. Bez sucuk nedir, nasıl yapılır? İşte Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Bez sucuk malzemeleri!
Peki, Bez sucuk nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Bez sucuk malzemeleri! Detaylar haberimizde...
BEZ SUCUK NEDİR, NASIL YAPILIR?
Et kuşbaşı doğranarak baharat ile biriikte bir gün süreyle buzdolabında bekletilir. Daha sonra çekilerek kıyma haline getirilir. Kıyma haline getirilmiş iç hazırlanan bez torbalara bir huni yardımı ile doldurulur. Daha sonra bir merdane yardımıyla içinde hava kalmayacak şekilde üzeri düzeltilir. Ağzı sıkıca bağlanan torbalar rüzgâr alabilecek bir yere asılarak beş gün kurumaya bırakılır. Beşinci günün sonunda tekrar merdaneleyip 2 gün daha asılır. Bu yedi günlük süreç içinde baharatını alan etin rüzgârında yardımı ile içerisindeki suyu çekmiş olur. Sucuk kendine has lezzeti ile yemeğe hazır hale gelir.
BEZ SUCUK MALZEMELERİ!
1 kg dana eti
250 gr koyun eti
100 gr çemen unu
60 gr kırmızıbiber
30 gr karabiber
30 gr kimyon
30 gr yenibahar
10 gr tarçın
10 gr karanfil
5 diş sarımsak
tuz
2 bez torba
Tokat bez sucuk fabrikası vardır. Tokat yöresine has bez sucuk üretimi yapılıyor. Tokat'ta, yöreye özgü bez sucuklar, geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor. Tokat bez sucuk fiyatları değişiklik gösterir.
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