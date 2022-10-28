  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda Tokat'ın bez sucuğu nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Sucuk bezi malzemeleri!
Gıda

Tokat'ın bez sucuğu nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Sucuk bezi malzemeleri!

Bez Sucuk’un (Zile Bez Sucuk) böylesine lezzetli olmasının yanı sıra Tokat gibi önemli bir yörenin kültürel parçası. Bez sucuk nedir, nasıl yapılır? İşte Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Bez sucuk malzemeleri!

Yeniakit Publisher
2022-10-28 22:14:00 - 2022-10-28 22:18:56
Tokat'ın bez sucuğu nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Sucuk bezi malzemeleri!

Peki, Bez sucuk nedir, nasıl yapılır? Tokat Bez Sucuk tarifi ve yapılışı! Bez sucuk malzemeleri! Detaylar haberimizde...

BEZ SUCUK NEDİR, NASIL YAPILIR?

Et kuşbaşı doğranarak baharat ile biriikte bir gün süreyle buzdolabında bekletilir. Daha sonra çekilerek kıyma haline getirilir. Kıyma haline getirilmiş iç hazırlanan bez torbalara bir huni yardımı ile doldurulur. Daha sonra bir merdane yardımıyla içinde hava kalmayacak şekilde üzeri düzeltilir. Ağzı sıkıca bağlanan torbalar rüzgâr alabilecek bir yere asılarak beş gün kurumaya bırakılır. Beşinci günün sonunda tekrar merdaneleyip 2 gün daha asılır. Bu yedi günlük süreç içinde baharatını alan etin rüzgârında yardımı ile içerisindeki suyu çekmiş olur. Sucuk kendine has lezzeti ile yemeğe hazır hale gelir.

BEZ SUCUK MALZEMELERİ!

1 kg dana eti
250 gr koyun eti
100 gr çemen unu
60 gr kırmızıbiber
30 gr karabiber
30 gr kimyon
30 gr yenibahar
10 gr tarçın
10 gr karanfil
5 diş sarımsak
tuz
2 bez torba

Tokat bez sucuk fabrikası vardır. Tokat yöresine has bez sucuk üretimi yapılıyor. Tokat'ta, yöreye özgü bez sucuklar, geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor. Tokat bez sucuk fiyatları değişiklik gösterir.

Tokat'ın meşhur yemekleri: Zile batı tarifi nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile batı malzeme listesi ve püf noktaları
Tokat'ın meşhur yemekleri: Zile batı tarifi nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile batı malzeme listesi ve püf noktaları

Gıda

Tokat'ın meşhur yemekleri: Zile batı tarifi nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile batı malzeme listesi ve püf noktaları

Helle çorbası tarifi nasıl yapılır? Helle çorbası nereye ait? İşte tokat usulü helle çorbası yapımı
Helle çorbası tarifi nasıl yapılır? Helle çorbası nereye ait? İşte tokat usulü helle çorbası yapımı

Gıda

Helle çorbası tarifi nasıl yapılır? Helle çorbası nereye ait? İşte tokat usulü helle çorbası yapımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23