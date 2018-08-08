Düğmeye bastılar! İşte Muharrem İnce kanadının yeni planı..
CHP'de olağanüstü kurultay için 622 imzayı toplayamadıkları açıklanan muhalifler bu kez 248 imza toplayarak, partiyi seçimsiz tüzük kurultayına götürme kararı çıkarttı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:07
Muhaliflerin oluşturduğu Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imzasını veren delegelerle cumartesi günü Ankara'da bir otelde toplanmayı planlıyor. Toplantıya Muharrem İnce'nin de katılacağı belirtiliyor. Bu toplantıda alınacak karar doğrultusunda pazartesi Noter'e gidilerek, tüzük kurultayı için imza verilecek. Tüzük kurultayına gidilebilmesi için toplam delegelerin yüzde 20'sinin imzası yetiyor. Bu da 248 delegeye denk düşüyor.
Muhalifler, yapılacak tüzük kurultayında 622 imza toplayarak, genel başkan seçimi yapmayı planlıyor.
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