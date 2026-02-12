  • İSTANBUL
Spor Düdük çalacak isimler belli oldu! Trendyol 1. Lig'de 25. Haftanın hakem listesi açıklandı
Düdük çalacak isimler belli oldu! Trendyol 1. Lig'de 25. Haftanın hakem listesi açıklandı

Futbolseverlerin gözü kulağı TFF’ye çevrilmişti, beklenen liste geldi! Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında oynanacak olan birbirinden kritik müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Alpaslan Şen

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ozan Ergün

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses

14 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor: Burak Olcar

13.30 Bandırmaspor-Serikspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

15 Şubat Pazar:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer: Davut Dakul Çelik

