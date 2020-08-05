  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düden ve Çağlayan Şelalesi ile Santa Harabeleri "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:01:23 -
Düden ve Çağlayan Şelalesi ile Santa Harabeleri "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Mersin, Antalya ve Gümüşhane'deki bazı alanların, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Mersin'in Gülnar ilçesi sınırlarında yer alan Çağlayan Şelalesi Doğal Sit Alanı ile Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçesi sınırındaki Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanı "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Gümüşhane'nin Dumanlı köyünde bulunan Santa Harabeleri Doğal Sit Alanı da "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı