Dudayev’in mücahidleri Kadirov’un peşinde

ÇINAR DEMİR ANKARA

Rusya-Ukrayna savaşı, Şehid Cevher Dudayev’in gerçek savaşçıları olan Çeçen mücahidlerle Rus kuklası Ramzan Kadirov’un gönderdiği Rus parasıyla beslenen Çeçenistan birliklerini karşı karşıya getirdi. Çeçen mücahidlerden oluşan Şeyh Mansur Taburu, Kiev’in Hostomel istikametinde Rus işgalcilere yönelik karşı saldırı operasyonuna başladı. Ukrayna Öncelik Bilgi ve Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Yarbay Taşkın Gülmemmedov’un Akit’e verdiği bilgiye göre, Rusya ordusu içinde 10 bin kişilik Çeçen özel kuvveti işgal için Ukrayna’ya geldi. Bu askerlerden 4 bini Kırım yönünden, Herson-Mariopol yolu ile Rusya’nın askeri operasyonlarına katıldı. 6 bin kişilik Çeçen birliği ise Beyaz Rusya’dan sınırı geçerek Kiev saldırısına katıldı. Şu anda Rusya ordusu içindeki Çeçenistan birlikleri başkent Kiev’in Buca ilçesi çevresinde ve Hostomel şehri yakınlarında Ukrayna birlikleriyle çarpışmaya devam ediyorlar.

2 bin asker öldürüldü

Büyük bölümü Rusya yanlısı Kadirov’un yönetimi ele geçirmesinden sonra Avrupa’ya giden Çeçen mücahidlerden binlercesi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin çağrısı ile Ukrayna’ya gelerek ülkenin Rusya’ya karşı savunulması için savaşa dahil oldular. Rus yanlısı Çeçen birlikleri ile Seyh Mansur Taburu, Kiev’e bağlı Viskordna’da karşı karşıya geldi. Kadirov’a bağlı Çeçenistan birliği günler süren çatışmalarda 2 bin civarında kayıp verdi 700’ü de yaralandı. Yarbay Gülmemmedov, Ukrayna istihbaratının Kadirov’un Ukrayna’ya geldiğini tespit etmesinden itibaren kendisini öldürmek üzere yoğun bir çalışma başlattığını belirterek, yerlerinin tespit edildiği anda SİHA’larla yapılacak nokta atışı ile ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.