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Dudaklarımızın rengi hastalık belirtisi mi? Dudaklarım renk değiştirdi!Kanser belirtisi mi? Dudaklar sağlık sinyali veriyor!

Vücudumuzun her noktası bizler için değerli ve bakıma muhtaçtır. Tırnaklar ve gözler gibi dudaklarımızda sağlığımız açısından sinyaller veriyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:13
Dudaklarımızın rengi hastalık belirtisi mi? Dudaklarım renk değiştirdi!Kanser belirtisi mi? Dudaklar sağlık sinyali veriyor!

Yemek yeme, su içme, konuşma gibi temel fonksiyonları olan dudaklarımızın aynı zamanda vücudumuzdaki hastalığın ilk belirti verdiği yer olduğunu,  biliyor muydunuz?  İç organlarımızın ısısını gösteren tek organımız dudaklarımızdır.

*Soluk veya beyaz dudaklar anemik olmanın göstergesidir. Vücudunuzun kırmızı kan hücreleri içermediği anlamına gelir.

*Kırmızı dudaklar vücudunuzun aşırı ısınmış olduğunun göstergesidir.  Ağız kokusu olabilir ve iştahınız artabilir. Ayrıca,  vücutta ısıyı serbest bırakan işlevsiz bir karaciğeriniz  olduğunu  gösterebilir.

*Soğuklarda dudakların mor-mavi bir renk alması doğaldır. Fakat,  dudaklarınız her zaman bu şekildeyse   kalbinizde veya solunum sisteminiz de  bir sorun olduğunu gösterir.  Dudaklarınızın etrafında yeşil bir çizgi varsa, karaciğer ve dalak çevresindeki zayıf kan dolaşımının olabileceğini gösterir.

*Koyu kırmızıdan maviye dönen dudaklar, vücudunuzu hemen sağlıklı gıdalar ve sıvılarla detoks etmeniz gerektiğini gösterir. Sindirim sisteminizin zehirlenme nedeniyle stresli olduğu anlamına gelir.

*Dudaklarınızın etrafındaki mor ya da yeşilimsi bir çizgi vücudunuzdaki enerji dengesizliğinin habercisidir. Negatif enerjinin vücudunuzu zorladığını gösterir.

*Dudaklarınızın solgun olması kan şekerinizin düşük olduğuna,veya yetersiz vitamin aldığınıza işaret ediyor.

*Dudaklardaki siyah noktaların birçok sebebi olabilir böyle bir durumda bunu kanser habercisi olarak düşünüp doktora başvurmanız erken teşhis için yararlı olacaktır. Ayrıca vücudunuz yediğiniz yemeklerden dolayı fazla demir de alıyor olabilir.

*Dudaklarınızdaki kuruluk, vücudunuzun genelinde bir nem sorunu olduğunu gösterir.

*Uçuk,  vücuttaki nem oranının aşırı yüksek olduğunu ve bu nemin artık zehre dönüştüğünün sinyalini verir.

*Dudak içinde yaralar varsa insanın vücudu beslenmeden dolayı zayıf veya vitaminsiz demektir.

*Pembe dudaklar sağlıklı bir vücudun işaretçisidir.  Her şey yolunda demektir.

Mutlu Gülümsemeler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:13
  1. Dudak

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