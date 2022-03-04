Dubai’yi solladılar! Zirvenin yeni sahibi Çin

YENİ AKİT/ANKARA

Çin’in Shanghai kentindeki Heavenly Jin adlı restoran, dünyanın en yüksek restoranı sıralamasında ilk sıraya yükseldi. Yerden tam 556,36 metre yukarıda olan Hevanly Jin adlı restoran, 2011 yılından bu yana rekoru elinde tutan Dubai’deki Burj Khalifa’nın 122’nci katında 441,3 metre yükseklikte hizmet veren At.Mosphere’i geçerek ilk sıraya yerleşti. Yeni rekor, şubat ayında Guinness tarafından kayda geçirildi.

Yeni rekorun sahibi olan Çin restoranı, Shanghai’deki kulenin 120’nci katında bulunuyor. Söz konusu kule, toplam 632 metre yüksekliğinde ve Çin’in birinci, dünyanın da en yüksek üçüncü gökdeleni… Aynı anda 300 kişiyi ağırlayabilen restoran, istek üzerine özel gruplara da tahsis edilebilen beş adet salondan oluşuyor. Konuklara yemeklerinin nasıl hazırlandığını görme olanağı sunan açık bir mutfağa sahip olan restoranda Çin, Japon ve Avrupa mutfağından seçkin yemekler servis ediliyor.

Dekorasyon konusuna gelince, öncelikle kuşkusuz ki kentin eşsiz bir kuşbakışı görüntüsü var. Öte yandan bir duvarın üzerinde, eski ipek yolundan bir görünüm sergileyen 30 metrelik bir eser yer alıyor.