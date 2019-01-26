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‘Dua’nın ‘dua’ya durması

Çocuğun ibadeti ve duası, duanın duaya durması demektir. Çocuğa Allah’la diyaloğa girmek demeye gelen ibadetin hazzını tattırmak, zorla değil sevdirerek olmalıdır. Bu da sorumluluk bilinci taşımaya başladığı temyiz çağından sonra başlar.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:31
‘Dua’nın ‘dua’ya durması

İbadet çocuğun bozulmamış doğası ve bakir ruhuyla bire bir örtüşür. Her çocuk iki ayaklı bir duadır. Çocuğun ibadeti ve duası, duanın duaya durması demektir. Çocuğa Allah’la diyaloğa girmek demeye gelen ibadetin hazzını tattırmak, zorla değil sevdirerek olmalıdır. Bu da sorumluluk bilinci taşımaya başladığı temyiz çağından (iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırabildiği yaş) sonra başlar.

Çocukların ibadet eğitiminde şu sıralama esas alınmalıdır.

a) Bilgilendirme b) Sevdirme-İnandırma c) Şuurlandırma d) Uygulama

Bu sıralamayı tersine çevirip de çocuğa sevdirmeden, bilgilendirmeden ve hepsinden önemlisi şuurlandırmadan namaz kılmaya zorlarsanız, sadece akıl-baliğ oluncaya kadar kıldırabilirsiniz. Oysa ki namaz, akıl-baliğ olunca farz olur. Çocukları temyiz çağında ibadete özendiriniz. Evde ibadetlerinizi cemaatle yerine getiriniz, ki bu çocuk ruhunda kalıcı bir iz bırakır.

Çocuğa namazın pratiğinden önce şuurunu kazandırınız.

Namaz şuuru, “nasıl kılmalı?” sorusundan önce “niçin kılmalı” sorusunun sorulması demektir. Niçin kılması gerektiğine yüreği yatarsa çocuk bulup-buluşturup nasıl kılınacağını öğrenecektir.

Kız çocuklarının tesettürü için de aynı süreç izlenmelidir.

İbadetlerin pratiği çocuğa kazandırılırken, mutlaka çocuğun özel yapısı dikkate alınmalı ona göre bir ibadet terbiyesi stratejisi izlenmelidir. Çünkü her çocuk ayrı bir dünyadır.

İbadet eğitiminde, aşırı aceleci ve erkenci davranmak çocuğun tepkisine, hatta tiksinti ve nefret duymasına yol açabilir.

Bunun yaşını, yöntemini, sürecini tesbit etmek anne-babaya düşen bir görevdir. Bu süreci doğru tesbit için de, anne-babanın çok iyi bir gözlemci olmaları şarttır.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:31
  1. İbadet
  2. Çocuğun ibadeti
  3. Çocuğun duası
  4. duanın duaya durması
  5. Bilgilendirme
  6. Sevdirme-İnandırma
  7. Şuurlandırma
  8. Uygulama
  9. namaz
  10. akıl-baliğ
  11. cemaat
  12. Namaz şuuru
  13. İbadet eğitimi

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