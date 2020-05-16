Dua ve Salavat-ı Şerife'den rahatsız olan Bülent Arınç'ın o görüntüsü sosyal medyada tekrar gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, dönem dönem ilginç çıkışlarını sürdürüyor.

Bülent Arınç, gazeteci Kemal Öztürk'e verdiği röportajda, Sevda Noyan için 'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek' yorumunu yaptı. Arınç'ın yaşanan durumu başörtüsüne neden bağladığı anlaşılmadı.

Darbecilere karşı bu sefer hazırlıklı olduğunu söyleyen Noyan'ı hedef alan Arınç, ardından yaptığı açıklamada, "83 milyon bu sefer her birlikte darbe olursa karşı duracağız" diyerek kendisi ile çelişti.

Camilerden okunan dualardan rahatsız oldu

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla temsilen kılınan Cuma namazına da tepki gösteren Arınç, konuyla ilgili eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yorumu sonrası bu fikrinden vazgeçtiğini söyledi.

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası camilerden okunan dua ve Salavat-ı Şerifeyi bidat olarak yorumlayan Arınç, vatandaşların her yatsı ezanından sonra elini açtığı duadan neden rahatsız olduğunu ise açıklayamadı. Arınç'ın bu rahatszlığı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Melih Gökçek'le karşılaştıkları sosyal medyada yine gündemde

Twitter'da hızla yayılan o videoda; eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenaze törenine aralarında gerginlik olduğu bilinen Melih Gökçek'in önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekmişti.