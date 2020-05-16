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Gündem

Dua ve Salavat-ı Şerife'den rahatsız olan Bülent Arınç'ın o görüntüsü sosyal medyada tekrar gündem oldu

Geçtiğimiz aylarda 'KHK faciadır' çıkışıyla tepki toplayan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın camilerde okunan dua ve Salâvat-ı Şerifelerden rahatsız olması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Büyük tepkilere neden olan çıkış sonrası Arınç ile Melih Gökçek'in görüntüsü Twitter'da yine gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:10:00 -

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, dönem dönem ilginç çıkışlarını sürdürüyor.

Bülent Arınç, gazeteci Kemal Öztürk'e verdiği röportajda, Sevda Noyan için 'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek' yorumunu yaptı. Arınç'ın yaşanan durumu başörtüsüne neden bağladığı anlaşılmadı.

Darbecilere karşı bu sefer hazırlıklı olduğunu söyleyen Noyan'ı hedef alan Arınç, ardından yaptığı açıklamada, "83 milyon bu sefer her birlikte darbe olursa karşı duracağız" diyerek kendisi ile çelişti.

Camilerden okunan dualardan rahatsız oldu

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla temsilen kılınan Cuma namazına da tepki gösteren Arınç, konuyla ilgili eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yorumu sonrası bu fikrinden vazgeçtiğini söyledi.

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası camilerden okunan dua ve Salavat-ı Şerifeyi bidat olarak yorumlayan Arınç, vatandaşların her yatsı ezanından sonra elini açtığı duadan neden rahatsız olduğunu ise açıklayamadı. Arınç'ın bu rahatszlığı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Melih Gökçek'le karşılaştıkları sosyal medyada yine gündemde

Twitter'da hızla yayılan o videoda; eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenaze törenine aralarında gerginlik olduğu bilinen Melih Gökçek'in önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekmişti.

Bülent Arınç'a sert tepki: İstifa et
Bülent Arınç'a sert tepki: İstifa et

Gündem

Bülent Arınç'a sert tepki: İstifa et

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Yorumlar

serdar-1.

bülent arınç,a.k.p.nin ağır toplarındandır ona kimse dokunamaz.oda her istediğini yaptırır o kadar.
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kibarcik

BU ADAM 50SENE SIRTINMIZDA TASIDIK LAFA BAKYAHU SENINSOYLEDIGININ EŞİNİ IKICIHAN SERVERİ EFEDIMIZIN MUBAREK HANIMLARIHATICE ANNEMIZ ICIN HAYASIZCA HAŞA IKIADAMINARTTIGIDIYEN OMUSTAFAISLAM OGLUDENEN CI.......... SIZ ILE NE FARKINVAR SENINHEEE FETOŞ VATAN HAINININ YALAKASIOLDUN SENDEMIFETOŞ UN DEDIGISIRTTAN VİP TENGECER GIBI 1000 KİŞİLİK KONTENJANIMI ALDIN SENIRAMAZANDA AYPILACAK ANCAKALEMLERINRABBINAHAVALE EDERIM VESEEKLM
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