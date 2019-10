Dua! Ey Rabbimiz!

Ey Rabbimiz!

Bize dünyada iyi olan her şeyi ver. Ahirette iyi olan her şeyi ver. Ve bizi cehennem azabından koru.

Allah’ım!

Şu dört şeyden sana sığınırım: Fayda vermeyen ilimden, korkunla ürpermeyen kalbden, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeğe layık olmayan duadan.

Allah’ım!

Hidâyet yolunda daim kılmanı dilerim. Sana karşı saygılı olmamı nasîb et. İffet ve namus yolundan ayırma, hakkını ödeyebileceğim (kapından başka kapıya muhtaç olmaktan kurtaracak) bir zenginlik ver.

Allah’ım!

İşimin başı olan dinimi ıslah et. İçinde yaşadığım dünyamı ıslah et. Son durağım olan âhiretimi ıslâh et. Hayatımı her hayrın artması şeklinde tecelli ve devam ettir. Ölümüm bütün şerlerden kurtuluş ve rahatlık olsun.