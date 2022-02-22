Dua eden asker, o ismi adeta kudurttu

İslam ve Müslümanlara karşı hazımsızlığıyla bilinen Can Ataklı, kafayı bu defa da dua eden askere taktı. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde dua eden teğmenden rahatsız olan Korkusuz gazetesi yazarı, "Bana sorarsanız bu teğmene elbette hiçbir şey yapılmayacak" dedi. Ataklı, bugünkü köşesinde TSK’dan gelen açıklamayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık “Bu teğmenle ilgili işlem yapılacak mı?” sorusuna ise “Emir talimatlar neyi gerektiriyorsa yapılıyor” cevabını vermiş. Niye bu kadar korkak davranıyorlar anlamıyorum. Nedir bu emir ve talimatlar acaba, açıklaması pek mi zor? Bana sorarsanız bu teğmene elbette hiçbir şey yapılmayacak. Üniforması üzerine taktığı sarığı ve giydiği cüppesi ile camiye giden tarikatçı generaline dokundu mu ki bu teğmene dokunsun."