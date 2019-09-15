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DTSO yönetimi, Gıda Toptancılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi, Gıda Toptancılar Sitesi’ni ziyaret ederek buradaki esnaf ve site yönetimi ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

15 Eylül 2019 Pazar 12:23
DTSO yönetimi, Gıda Toptancılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi, Gıda Toptancılar Sitesi’ni ziyaret ederek buradaki esnaf ve site yönetimi ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Gıda Toptancılar Sitesi idare binasında yapılan toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yönetim kurulu üyeleri, Toptancılar Sitesi Başkanı Nihat Salmış ve çok sayıda site esnafı katıldı. Burada konuşan DTSO Başkanı Kaya, üyeleriyle yaptıkları toplantılarda sorunları tespit edip, kamu ve yerel yönetimler ile yapacakları toplantılarda sorunları dile getirerek çözüm için çalışacaklarını söyledi. Bu tür toplantıları daha sık yapacaklarını belirten Kaya, “Tabandaki doğru aklı kentin aklı haline getirmeye çalışıyoruz. Bu toplantılarımıza tam da bu çerçevede yaklaşıyoruz. Gıda toptancılarının sorunlarını da burada faaliyet yürüten esnafımızla birlikte çözeceğiz. İşletmelerimizin yer, finansal ve yol gibi sorunlarını oda olarak çözmek temel hedeflerimizden biridir. Lojistik merkez çalışmasında büyük bir aşama kat ettik. Şu an yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgelerinde yer bulma problemi kalmamıştır. Artık odamızın dergilerini, duyurularını ve çalışmalarını elektronik ortam üzerinde üyelerimizle paylaşacağız. Amacımız Diyarbakır’ın ekonomisini büyütmek ve ticarette bir merkez haline getirmeye çalışmaktır” dedi.


Gıda Toptancılar Sitesi Başkanı Salmış ise DTSO Yönetimi ile çok yoğun ve olumlu ilişkilerinin olduğunu ifade ederek, “Gıda Toptancılar Sitesi olarak yaşadığımız sorunları burada tespit edip Odamızla birlikte çözüm üretmek için çalışacağız” diye konuştu.


İstişare toplantısı Gıda Toptancılar Sitesi esnafının yaşadıkları sorunları DTSO yönetimi ile paylaşmasının ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:23
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