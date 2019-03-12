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DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin: "Denizde iş var"

TOBB tarafından başlatılan “Burası Türkiye Burada İş Var” İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası kapsamında DTO Antalya Şubesi de “Denizde İş Var” Kampanyasına katıldı.

12 Mart 2019 Salı 12:02
DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin: "Denizde iş var"

TOBB tarafından başlatılan “Burası Türkiye Burada İş Var” İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası kapsamında DTO Antalya Şubesi de “Denizde İş Var” Kampanyasına katıldı.


DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Üyelerinin Nisan 2019 ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletin ödediğini hatırlattı. Çetin, " İlave istihdamın 3 ay boyunca maliyeti işverene sıfır. Devamındaki 9 ay boyunca sigorta primi ve vergileri devletimiz tarafında karşılanacak. İstihdam edilecek kişi kadın, genç veya engelli ise 9 aylık süre 15 aya uzamış olacak. Ayrıca sıkıntıda olan işverenin faaliyetleri durmuş yada azalmış ise, çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan ödeniyor” Düzenini Bozma ,istihdamı koru” Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylar istihdamseferberliği.org adresinden ulaşmak mümkün” dedi.


Başkan Ahmet Çetin, tüm üyelere seslenerek, “Ülkemizin gücüne güvenin ve İstihdam Seferberliği 2019’a katılın. Ülkemizin denizlerinde bereket var, umut var. Denizde iş var, aş var, gelecek var” diye konuştu

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:02
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