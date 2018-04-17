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DSP'den flaş çıkış: Bahçeli ABD planlarına hizmet ediyor sıra Erdoğan'da

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına, "Biz Demokratik Sol Parti olarak bu yaklaşıma yabancı değiliz" yanıtını verdi.

17 Nisan 2018 Salı 14:30
DSP'den flaş çıkış: Bahçeli ABD planlarına hizmet ediyor sıra Erdoğan'da

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal,  MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarih vererek erken seçim çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Biz Demokratik Sol Parti olarak bu yaklaşıma yabancı değiliz. 16 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaline izin vermeyen Ecevit'in ve DSP'nin parlamentodan uzaklaştırılması görevini erken seçim çağrısı yaparak yerine getiren Bahçeli, ABD'nin Ortadoğu'da planladığı strateji Suriye'de tıkanınca yeniden bir görev üstlenmiş görünüyor. Demek ki şimdi sıra Erdoğan'da. Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:30
  1. Önder Aksakal

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