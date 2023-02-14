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Gündem DSÖ'den Kahramanmaraş depremlerine dair açıklama: Avrupa'da dünyanın en kötü doğal afeti
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DSÖ'den Kahramanmaraş depremlerine dair açıklama: Avrupa'da dünyanın en kötü doğal afeti

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Kahramanmaraş merkezli depremler için, "DSÖ Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 15:55:00 -
DSÖ'den Kahramanmaraş depremlerine dair açıklama: Avrupa'da dünyanın en kötü doğal afeti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem büyük yıkıma neden oldu. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 31 bin 974 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremde binlerce bina yıkıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuya dair açıklama yaptı. 

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, "DSÖ Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz." dedi.

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