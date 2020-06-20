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Dünya

DSÖ'den gelen son açıklama gündemi altüst edecek!

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili korkutan bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 06:54:00 -
DSÖ'den gelen son açıklama gündemi altüst edecek!

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının "yeni ve tehlikeli" bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu. Başkan ayrıca 18 Haziran'da kendilerine bildirilen yeni vaka sayısının 150 bin olduğunu belirterek vaka artış hızına dikkat çekti.

"Acele etmeyin"

"Virüs ve salgın hala hızla yayılıyor" diyen Ghebreyesus, ülkeleri, sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırırken acele etmemeleri yolunda uyardı.

Dünyadaki son durum

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 4 milyon 580 bin 270 kişi hastalığı yenmeyi başardı. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 693 bin 396'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 459 bin 265 kişi hayatını kaybetti.

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Satilmis sağlık örgütü.
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