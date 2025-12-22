  • İSTANBUL
DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'deki insani dramın boyutlarını gözler önüne seren acı bir tablo paylaştı. Rapora göre; önümüzdeki yılın nisan ayına kadar 100 bini aşkın çocuk ve 37 bin kadın akut yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya kalacak.

Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılar ve kısıtlamalar, bölgedeki gıda güvenliğini ve sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, BM kuruluşlarının hazırladığı son analizleri kamuoyuyla paylaştı. Mevcut durumun "kıtlık" sınıflandırmasından kıl payı kurtulmuş olmasına rağmen, insani operasyonların aşırı kırılgan olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, korkutan bir projeksiyon çizdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze için yaptığı son analizde, Gazze Şeridi'nin hiçbir bölgesinin halihazırda "kıtlık altında" olarak sınıflandırılmadığını aktaran Ghebreyesus, bu ilerlemeye rağmen yaşanan kısıtlamalar nedeniyle insani operasyonların son derece kırılgan olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "(Gazze'de) 100 binden fazla çocuk, 37 bin hamile ve emziren kadının gelecek yıl nisana kadar akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 50'sinin kısmen işlevsel durumda olduğuna işaret eden Ghebreyesus, birçok kısıtlama nedeniyle tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Temel tıbbi malzeme, ekipman girişi ve prefabrik hastane yapılarının acil onayı çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.

