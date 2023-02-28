DSÖ Genel Direktörü Hatay'da: Türkiye elinden geleni yapıyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yaptığı ziyarette, DSÖ'nün kendisine aktarılan öncelikler doğrultusunda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Ghebreyesus, Türkiye'nin elinden geleni yaptığına dikkat çekti.

Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hatay'daki Sahra Hastanesinde yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yaptı. Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ghebreyesus, geçmiş olsun dileğini iletti, kalbinin Türk halkıyla olduğunu ve yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dilediğini aktardı.

Gaziantep'ten Antakya'ya karayoluyla geldiklerini ve yolda gördükleri yıkımın inanılmaz boyutlarda olduğunu dile getiren Ghebreyesus, depremin yalnızca bu bölgeyi değil, 11 ili etkilediğine dikkati çekti.

Ghebreyesus, depremin etkisine ilişkin "44 binden fazla insanın ölümü ve 108 binden fazla insanın yaralanmasıyla bu, yakın tarihte gerçekleşen en büyük felaketlerden biri." değerlendirmesini yaptı.

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"Türkiye, elinden geleni yapıyor"

Türkiye'nin depremzedelere yardım konusunda elinden geleni yaptığına dikkati çeken Ghebreyesus, şu ana kadar gerçekleştirilen 55 bin tahliyenin hiç kolay bir iş olmadığını vurguladı.



Ghebreyesus, sahada çalışanlara ve özellikle 14 bin kişiden oluşan UMKE görevlileri ile gönüllülerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Koca ile çadır kentlerde yaşanan zorluklar ve bölgedeki sağlık sorunları hakkında da konuştuklarını aktaran Ghebreyesus, "Dünya Sağlık Örgütü olarak bize aktarılan öncelikler doğrultusunda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Ghebreyesus, depremin büyüklüğüne ilişkin ise "Bu depremin ve etkisinin gerçekten büyük olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Türkiye, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ancak Türkiye'nin aynı zamanda uluslararası yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Son olarak Ghebreyesus, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler finansmanı yoluyla vadettikleri yardımı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türk halkıyla dayanışmasını göstermek, sağlık yetkilileri, çalışanlar ve depremzedelerle görüşmek üzere dün Gaziantep'e gelmişti.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin de eşlik ettiği Ghebreyesus, bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Belçika'nın kurduğu sahra hastanesini ziyaret ederek sağlık personeliyle bir araya geldi.