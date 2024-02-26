DSİ taşkın projelerini acilen bitirmeli

Mehmet Safa CANAT Hasan CANAT İSTANBUL

1965 yılında Yozgat Boğazlıyan Karakoç köyünde doğduğunu belirterek sözlerine başlayan Gürselvi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Selvi, “Köylü ve çiftçi bir ailenin evladıyım. Yüksek tahsilimi inşaat mühendisliği üzerine yaptım. Hiç bilmediğim inşaat sektörünü 1987 yılında Uludağ Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra tanıdım. 1988-1993 yılları arasında resmi ve özel kuruluşlarda saha mühendisi olarak çalıştım. 1989 yılında yedek subay olarak hizmet verdiğim askeri birlikte de mesleğimi icra ettim.

Çalışmalara devam ediyor

20-22 yaşlarında askerlerden oluşan inşaat ekipleriyle kısa zamanda Antalya’nın değişik ilçelerinde 12 dairelik lojman, 8 dairelik lojman, jandarma ilçe bölük binası ve 1 adet kasaba karakol binası inşasını tamamladık. Bu hizmetim bana sivil hayatta Belek bölgesinde yeni inşasına başlanan otel ve tatil köyü şantiyesinde çalışma imkânı buldurdu. Otel ve tatil köyü inşaatını yapan Mesa Mesken şantiyesinde tünel kalıp sistemini tanıdım. Bu sistemin uzman uygulayıcı tecrübesini kazandım. Otel inşasının bitimine müteakip okuldan sınıf arkadaşımla birlikte 1992 yılında kurduğumuz inşaat firmasıyla Antalya, Denizli, Burdur ve Isparta’da taahhüt projeleri inşa ettik. 2000 yılında ortaklığımız bitti ve o günden sonra tek başıma işlerime devam ettim. 2010 yılında Antalya’dan Ankara’ya taşındım. Ankara, Yozgat, Çorum, Konya ve Düzce’de devlet ihalesi alıp yapımını tamamladım. Şu anda yapımı devam eden işlerimiz arasında Ankara Haymana Millet Bahçesi, Yozgat Yerköy Gençlik Merkezi ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda 3 adet taşkın kontrol projesi bulunmaktadır” dedi.



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DSİ taşkın projelerine ödenek ayırmalı

DSİ’nin uhdesinde inşa ettikleri taşkın koruma projelerinden bahseden Selvi, “2023 yılında ülkemizi maddi ve manevi zarara uğratan asrın felaketini yaşamamız işlerimizi olumsuz etkilemiştir. Taahhüdümüzde bulunan; Yozgat Yerköy Taşkın Koruma ve Yozgat Yerköy Yenimahalle Sulaması Deliceırmak Geçişleri projelerinin ihalesini kazandık. Ödenek verilmediğinden henüz inşaata başlayamadık. Birbirine yakın mesafede yer alan Yerköy Gençlik Merkezi’nin inşaatını tamamladık ama DSİ’nin projelerini inşa etmeye başlamak nasip olmadı. Kırşehir Çiçekdağı Acıköy Köyü Ayak, Pörek ve Kurudere Taşkın Kontrolü projesinin de sözleşmesini imzaladık. Projeler arasındaki mesafe kısa olduğu için üç ayrı iş olsa da birbirlerine olan yakınlıktan dolayı tek bir şantiye gibi hizmet vererek işimizi hızlı bir şekilde bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. DSİ taşkın projelerine ödenek ayırırsa biz de verilen ödenek doğrultusunda işlerimizi bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Taahhütlerini yerine getiriyor

Taşkın koruma projelerinin önemine değinen Selvi, “Şu anda bizim taahhüdümüzde bulunan taşkın projeleri Yozgat ve Kırşehir illerindedir. Yozgat Yerköy Merkez ve Kırşehir Çiçekdağ Acıköy Köyü olmak üzere iki adet taşkın projesi inşa edeceğiz. Kırşehir Çiçekdağ’a bağlı 2 adet köye menfez adı altında Delice Irmağı üzerinde köprü geçişleri yapacağız. Projelerin güzergâhı birbirine çok yakındır. Kırşehir’deki köprü geçişleri Yozgat sınırındaki köylerle Kırşehir köylerini birleştiren projeler olacak. Köylerden birinde tarihi bir köprü bulunuyor. Projenin maksadı bahsettiğimiz tarihi köprüyü de korumaktır. Köprü geçişleri bittiğinde köyler arası ulaşım rahatlayacak. Bölgede tuz ocaklarına giden ağır tonajlı kamyonların mesafesi kısalacak. Bu yüzden Kırşehir Çiçekdağı’ndaki menfez projesi aciliyet arz ediyor. Bunların da ötesinde köylerdeki dere yataklarında aniden yükselen su seviyesi can ve mal kaybına sebep oluyor. Taşkın koruma projelerinin amacı düzensiz su yolunu düzene koymak ve arazileri taşkınlardan korumaktır.

Taşkın projeleri hayat kurtaran projelerdir

Su akar, yolunu bulur, eğer yolunu bulamazsa taşar. Taşkın projeleri suyun taşmadan akacağı güzergâhı ayarlıyor. Kıvrımları azaltıp kesiti genişletince suya engel olan bütün unsurları temizlemiş oluyorsunuz. Böylece herhangi bir taşkın korumada su seviyesi ani bir şekilde yükselmiyor. Taşkın projeleri hayat kurtaran projelerdir. 2021 yılında Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinin sebeplerinden biri de dere güzergâhındaki kütüklerin menfezi tıkaması oldu. Allah bir daha yaşatmasın. DSİ köklü bir kuruluş olduğu için Türkiye’deki bütün derelerin, ırmakların ve nehirlerin ana hatlarını ve debi seviyelerini arşivlerinde muhafaza etmektedir. DSİ’nin ana dallarından biri de taşkın koruma projeleri inşa etmektir. Türkiye’deki taşkın projeleri acilen bitirilmelidir” dedi.