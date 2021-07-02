Drone saldırılarına karşı kubbe savunma sistemi ürettiler

Drone teknolojisinin muharebe alanlarında ''game changer'' bir unsur haline dönüşmesiyle beraber, anti-drone çalışmaları da hız kazandı. Çin ve Pakistan’ın tehditlerine açık olan Hindistan, bu alana yönelik çalışmalarından ilk çıktıları elde etmeye başladı.

Business Today’in haberine göre, Grene Robotics firması, Indrajaal adlı ülkenin ilk yerli drone kubbe savunma sistemini hayata geçirdi. Firma, Indrajaal’in hafif mühimmatla donatılmış drone tehditlerine karşı 1000-2000 kilometrekarelik bir alanı otonom olarak koruma yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Firma ayrıca, Hindistan’ın çok defa akıllı drone sürüleri ve bomba yüklü drone saldırılarına maruz kaldığını hatırlatarak 27 Haziran tarihinde Keşmir’de bulunan hava üssüne iki drone ile yapılan saldırının ne ilk ne de son olacağını vurguladı. Indrajaal'ın tasarımında siber güvenlikten yapay zekaya robotikten sistem mühendisliğine kadar on farklı dalın iş birliğinin bulunduğı ifade edildi.