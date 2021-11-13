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Yerel ''Drone" destekli asayiş uygulaması
Yerel

''Drone" destekli asayiş uygulaması

Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 250 polisin katılımıyla Görükle'de drone destekli huzur operasyonu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 08:47:00 -
''Drone" destekli asayiş uygulaması

200 araç, 36 iş yeri denetlenirken, umuma açık alanlarda ve yeşil alanlarda şüpheli kişiler denetimden geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü desteği ile Görükle'de 250 personel ve 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi. Yapılan uygulamada 200 araç denetlenirken bazı sürücülere 9 bin lira para cezası uygulandı . Denetlemelerde bin 500 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 36 iş yeri denetlenirken 30'una işlem yasal işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar da Uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

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