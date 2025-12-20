  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Dron tespit etti: Kaynak yapanlara ağır ceza!

Beykoz'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetimlerinde, 'kaynak yapma'diye tabir edilen kuralu çğnedikleri belirlenen 43 sürücüye toplam 93 bin 183 lira ceza kesildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 16-17 Aralık'ta Kavacık TEM Güney-Kuzey katılım ve Yeni Riva yolu "kaynak yapan" araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Drone'la gerçekleştirilen kontrollerde, şerit değiştirme kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.

Ekipler, ihlal yaptığı belirlenen 43 araca, "Geçiş halindeki aracı beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak" suçu kapsamında toplam 93 bin 183 lira cezai işlem uyguladı.

