Drogsan ve Rockwell Türkiye'de 65.000 hemodiyaliz hastasını ilgilendiren iş birliği sözleşmesini imzaladı

Türkiye'nin öncü ilaç firmalarından Drogsan İlaçları, biyofarmasötik çözümler sunan Rockwell Medical’in FDA onaylı yeni ilacını Türkiye'de pazara sunmak için iş birliği yaptı.

2014 yılında Türkiye'nin ilk yerli biyobenzer ilacını kullanıma sunan, nefroloji alanında uzman Drogsan, kendini demir eksikliği tedavisi ve anemi yönetimini dönüştürmeye adamış Rockwell ile güçlerini birleştirdi. Yapılan bu iş birliğiyle Drogsan, Rockwell’in hemodiyalize giren hastaların demir eksikliği anemisi tedavisi için geliştirdiği yenilikçi ilacı Türkiye ve çevre ülkelerde pazara sunabilecek.

Drogsan İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Karpuzcu; “Rockwell Medical ile iş birliği yapma ve bu yenilikçi tedaviyi Türkiye'deki hemodiyaliz hastalarına sunma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 65.000 hemodiyaliz hastası bulunuyor ve bu hastaların sayısı her gün artıyor. Bu ortaklığın demir eksikliği anemisi hastalarının etkin ve güvenli yenilikçi tedavi ihtiyacını gidermek için hayati önem taşıdığına inanıyoruz ” dedi.

Rockwell Medical Başkanı ve CEO'su Dr. Russell Ellison; “Hemodiyaliz alanındaki yenilikçi ürünümüzü dünyanın dört bir yanındaki hastalara ulaştırmak için fırsatları artırmaya devam ederken, bu anlaşma Türkiye'deki demir eksikliği olan hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Drogsan, 45 yıllık ilaç deneyimi, kurumsal altyapısı, başarılı yeni ürün lansmanları ve son derece deneyimli nefroloji ekibiyle bu alanda güçlü bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle ortaklık için tercih ettiğimiz Drogsan ile yenilikçi ürünümüzü ihtiyacı olan hastalara ulaştırmak için yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.