Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dosya depolama alanlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu hizmeti veren pek çok uygulama ve hizmet bulunuyor. Bunlardan biri de Google Drive… Google Drive'a dosya depolayabilmenin yanı sıra arzu ettiğiniz kişilerle dokümanları paylaşmanız mümkün. Peki, Google Drive ücretli mi?

Google Drive indir

Google Drive belirtiğimiz gibi fotoğraf, video, sunum, tablo kısacası bilgisayar ve telefonlarınızda yer alan tüm dosyaları saklayabileceğiniz bir alan. Bu alan sayesinde dosyalarınızın silinme, kaybolma ihtimalini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ayrıca cihazlarınızda yer tutan dosyaları burada depolayarak cihazlarınızın daha verimli çalışmasına olanak tanınıyor. Arzu eden kişiler dosyalarını belgelerini istedikleri kişilerle buradan paylaşabiliyor.

Pek çok kişi Google Drive’ı nasıl indirebileceklerini merak ediyor. Google Drive uygulamasını ücretsiz olarak Play Store ve App Store’dan indirebilirsiniz.

Google Drive üye ol | Google Drive giriş

Google Drive hesabınızın olmasını istiyorsanız öncelikle bir Gmail hesabı oluşturmanız gerekiyor. Gmail hesabınız yani Google hesabınızda Drive oluşturabilirsiniz.

Google Drive’ı mobil cihazınıza indirebileceğiniz gibi tarayıcı üzerinden de Google Drive’ı açabilirsiniz. “google.com.tr/drive/about.html” internet sitesine giriş yapın ve sağ üst köşede yer alan Drive'ınıza gidin kısmına tıklayın. Google hesabınız bilgisayarda açık ise hızlıca drive sayfanıza ulaşacaksınız.

Google Drive ücretli mi?

Dosyalarını depolayacağı bir alan herkes için son derece kullanışlı olabilir. Google Drive kullanmak isteyenler internette “Google Drive ücretli mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Google hesabı bulananlar Google Drive’da 15 GB’lık ücretsiz bir alana sahiptir. Yani ücret ödemeden 15 GB’lık depolama yapabilirsiniz. Alanınızı genişletmek istiyorsanız o zaman ödeme yapmanız gerekiyor.

Google Drive dosya nasıl depolanır?

Google Drive'ı internet tarayıcınızdan ya da uygulamadan açın. Drive'ın kısmına tıklayıp ‘Dosya yükle’yi seçerek arzu ettiğiniz dosyaları Google Drive'a yüklemiş olursunuz.

Google Drive dosya silme

Google Drive’ı açıp yüklü olan dosyanızı çöp kutusuna taşıyarak söz konusu dokümanı silip drive’da yer açmış olursunuz.

Google Drive silinen dosya geri alınır mı?

Google Drive’da sildiğiniz bir dosyayı geri yüklemeniz mümkün. Bunun için ise çöp kutunuzu boşaltmamış olmanız gerekiyor. Çöp kutusunda bulunan dosyanın üzerine tıklayarak yeniden Drive’a taşıyabilirsiniz.

Google Drive dosya nasıl paylaşılır?

Google Drive’da yer alan bir dosyayı arzu ettiğiniz kişi ile paylaşabilirsiniz. Google Drive’da paylaşmak istediğiniz dosyanın üzerine tıklayın ve paylaş seçeneğine basın. Ardından dosyayı kimle paylaşmak istiyorsanız adımları takip edin.