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Yerel Driftçilere 36 bin 500 TL ceza
Yerel

Driftçilere 36 bin 500 TL ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapıp sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 10:52:00 -
Driftçilere 36 bin 500 TL ceza

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğünde drift yapan otomobillerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili harekete geçti.

Polis ekipleri, görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit ettikten sonra kamera kayıtlarını inceleyerek sürücülere ulaştı.

Tespit edilen 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza uygulanırken, otomobillerin ruhsat sahipleri hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem başlatıldı.

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