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Drift yapan sürücülere 15 bin lira para cezası verildi

Samsun’da, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 15 bin 30 lira idari para cezası uygulandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:33
Drift yapan sürücülere 15 bin lira para cezası verildi

Samsun’da, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 15 bin 30 lira idari para cezası uygulandı.


Samsun Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “17 Ağustos 2019 Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimiz İlkadım Bulvarı Eğitim Araştırma Köprüsü altında bir kaç aracın drift yaptıklarına dair görüntülerin paylaşımı sonrası aynı gün İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafik ihlalleri hakkında sosyal paylaşım platformlarını (Facebook, Instagram, Twitter vb.) takip eden görevlilerce, İlkadım Bulvarı Eğitim Araştırma Köprüsü altı ana yola katılımda drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal paylaşım sitelerinde video görüntüleri paylaşılan araçlar üzerinde gerekli takip ve çalışmalar yapılmış, araçlar ve adresleri tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince araçların her birine 5 bin lira olmak üzere, toplam 15 bin 30 lira trafik idari para cezası uygulanmıştır” denildi.



“Sürücü psikoteknik değerlendirme için psikiyatri uzmanına sevk edildi”


Açıklamada ayrıca, “Para cezası uygulanan aracın birini kullanan şahsın sürücü belgesine de 60 gün el konularak, sürücü psikoteknik değerlendirme için psikiyatri uzmanına sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın güvenli, rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri ve trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesine yönelik denetimler, ilgili birimlerce kararlılıkla sürdürülmekledir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:33
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