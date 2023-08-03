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Yerel Drift atan trafik magandası cezadan kaçamadı
Yerel

Drift atan trafik magandası cezadan kaçamadı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 07:46:00 -

Konya’da trafiğe açık caddede bulunan ada etrafında aracıyla drift attığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayılan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, 24 bin 406 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Sarı Hoca Caddesi'nde otomobil sürücüsünün sokak içerisinde drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde, sürücünün otomobiliyle trafik akışının olduğu cadde üzerinde bulunan ada etrafında yaklaşık 43 saniye drift attığı, daha sonra ayrıldığı görülüyor.

Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis, drift atan otomobili kullanan sürücünün 23 yaşındaki H.Y. olduğunu belirledi.

Otomobil, polis ekipleri tarafından Karatay ilçesinde yakalanarak durduruldu.

Polisin durdurduğu sürücü H.Y.'ye 'Drift Yapmak’ suçundan 24 bin 406 lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 ay el konuldu.
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Drift yapılan araç ise emniyet otoparkına çekildi.

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