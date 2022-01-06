Dr. Şenocak'tan CHP'li Özel'e tepki! 'Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim değil de İncil mi okutulacak?'

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çocuklara yönelik Kur'an kurslarını hedef alarak CHP zihniyetinin onyıllardır değişmediğini gösterdi. Özel, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." dedi.

'Diyanet neden var?'

Akit TV canlı yayınında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. "Bu ne demek? Sen 4 yaşında bir çocuğun Kur'an-ı Kerim okumasından neden rahatsız oluyorsun?" diye soran Dr. Şenocak, "Diyanet neden var? Bunun için var. Bir kebabın içinde 'neden et var?' diye sorgulamak ne ise 'Diyanet neden Kur'an-ı Kerim okutuyor?' diye sorgulamak da aynı şeydir. Etsiz kebap olur mu? Diyanet Kur'an ile meşgul olmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Dr. İhsan Şenocak, şöyle devam etti:

İmam kardeşim bu milletin çocuğuna Kur'an-ı Kerim okutmayacak da İncil mi okutacak? Dans mı öğretecek? Ne yapacak imam kardeşim?

Peki Diyanet bu eğitimi neden 4 yaşına indirmek zorunda? İmamın hizmet anlayışını kim belirler? Peygamberimiz (SAV) belirler. Allah-u Teala belirler. İmamlık neticede Resulallah'ın (SAV) vazifesi yerine getirmek değil mi?