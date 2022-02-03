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Gündem Dr. Oytun Erbaş’tan olay itiraf: Bu hükümet olmasaydı...
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Dr. Oytun Erbaş’tan olay itiraf: Bu hükümet olmasaydı...

Yaptığı açıklamalarla tıp ilminin inceliklerini halka aktaran ve sevdiren, Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 17:06:00 - 2022-02-04 12:16:09

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Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Halka anlaşılır şekilde açıklama yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz" dedi.

Tv Net'te ekranlara gelen Sert Sorular'a konuk olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, öğretim üyesi olmasıyla ilgilşi karşılaştığı zorlukları anlattı.

Dr. Oytun Erbaş, "İnsan neyi eleştiriyor biliyor musun? Bunları anlatmam röpteşambırlı doktorların işine gelmez. Bir laf söyler, ne dediği anlaşılmaz. Bir insan var halkın içinden konuşuyor. Babam ne iş yapar diye sormuşlardı? Pazarcı demiştim. Pazarcıdan bilim adamımı olur dedi birisi. Bunların ailesi varlıklı hep böyle marketing olan, giyimi, kuşamı farklı... Ama biz öyle değiliz. Biz Anadolu'dan gelmiş çocuklarız. O çocuklara hep dur dediler. Bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" dedi.

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Yorumlar

istanbul

AKILLI ADAMSIN HOCA BU KADAR PROF VE DOÇ VAR KALİTE NEREDE SIFIR OLMASIN GEREK YOK NİTELİK SIFIR OLUNCA BİR ANLAMIDA YOK ZATEN.
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Alï

Doğruları soylene helal i hoş olsun. Bohem kültürden, havyardan söz edeceksin, böyle şartlanmışlar
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