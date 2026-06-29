Dr. Muhammed Mazhar Şahin: “Doha, Güvenin İnşa Edildiği Diplomatik Merkez Haline Geliyor”

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Siyonist İsrail ve ABD’nin nükleer programı gerekçesiyle İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar, zaman zaman ilan edilen ateşkeslere rağmen sahadaki provokatif eylemler ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle tam anlamıyla kalıcı bir sükûnete dönüşmedi. Bölgedeki gerilim, ateşkes süreçlerinin ihlal edilmesiyle dönem dönem yeniden tırmanırken, taraflar arasındaki diplomasi yeniden devreye girdi. ABD ile İran'ın, karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardığı ve iki ülke temsilcilerinin 30 Haziran'da Katar'da bir araya gelerek başta Hürmüz Boğazı olmak üzere bölgedeki kritik anlaşmazlıkları ele alacak. Görüşmelerin ana gündem maddesi küresel enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki kriz olduğu belirtilirken Washington yönetimi İran'a yönelik tüm askeri faaliyetleri durdurma kararı aldı. Mutabakat kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak için azami çaba göstermeyi, ABD'nin ise İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

GÜVENİLİR BİR ARABULUCULUK

Katar’ın başkenti Doha’da yarın gerçekleştirilecek ABD–İran görüşmeleri, bölgedeki gerilimin azaltılması açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendirilirken konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Dr. Muhammed Mazhar Şahin, Doha’nın son yıllarda uluslararası krizlerde oynadığı arabuluculuk rolüne dikkat çekti.

Şahin, Doha’nın tarafları bir araya getirme kapasitesinin giderek güçlendiğini belirterek, “Doha masaya oturduğunda güven artıyor. Güvenin arttığı bir zeminde taraflar birbirine daha fazla yaklaşıyor ve bu da çözüm ihtimalini yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında zaman zaman devam eden gerilimlere işaret eden Şahin, son dönemde Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gelişmelerin tansiyonu artırdığını söyledi. Bölgedeki bazı karşılıklı askeri hamlelerin çatışma riskini büyüttüğünü ifade eden Şahin, Doha’daki görüşmelerin bu nedenle büyük önem taşıdığını vurguladı.

KATAR BÖLGESEL İSTİKRAR SERGİLİYOR

Şahin ayrıca İran’ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının Katar’da bulunduğuna dair bilgilere de değinerek, bu durumun müzakere sürecinde Doha’nın rolünü daha da kritik hale getirdiğini dile getirdi. Katar’ın bölgesel istikrarı önceleyen bir yaklaşım sergilediğini belirten Şahin, “bir de İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının belirli bir kısmının Doha'da olduğu biliniyor ve bunu almak için İran yönetimi Doha ile görüşmeler yapıyordu. Doha'ya kalırsa bunu verecek. Çünkü Doha bölgede daha fazla savaşın olmasını istemiyor; zaten o para İran'ın parası. Fakat Amerika'nın belli blokeleri var. Bu sebeple tarafları bir araya getirmek Doha'nın şu anda öncelikli gündem maddesi ve bu toplantının Doha'da yapılıyor olması önümüzdeki süreçte çıkabilecek muhtemel çatışmaların önüne geçmek anlamında Doha'ya önemli bir yükü de yüklüyor. Çünkü Katar yönetimi masada olduğu müddetçe bu barış anlaşmasının güçlü bir emniyet sibobu görevi göreceğini söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye’nin Katar’ın diplomatik girişimlerine verdiği desteğe de dikkat çeken Şahin, Ankara’nın daha önce Gazze, Afganistan ve Pakistan gibi kriz süreçlerinde Katar ile benzer diplomatik platformlarda yer aldığını hatırlattı. Bu iş birliğinin bölgesel arabuluculuk mekanizmalarını güçlendirdiğini ifade etti.

BU TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİN HABERCİSİ

Doha’daki zirvenin yalnızca tek bir toplantı olarak kalmayabileceğini belirten Şahin, “Aynı şekilde bu masaya ve Doha'ya tam bir güven duyan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği de kritik. Çünkü Türkiye, Katar'ın bulunduğu daha önceki Gazze meselesindeki masaya, Afganistan-Pakistan arasındaki çatışma sürecindeki masaya ve İran-Amerika arasında kurulan bu masaya arabuluculuk yapması hasebiyle Katar'a koşulsuz bir destek sunuyor. Bu sebeple Doha'daki zirve yakından takip edilmesi gereken ve önümüzdeki süreçte Doha'daki zirvelerin de devamını görebileceğimiz bir merkez. Çünkü yapılacak olan toplantı, önümüzdeki süreçte 2. Doha Görüşmesi, 3. Doha Görüşmesi gibi adlandırılabilir diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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