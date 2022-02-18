Dr. Mehmet Öz, FETÖ ile ilgili o ifadeleri kullandı mı?

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Washington Post gazetesinin, Pensilvanya senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz hakkında yayınladığı kapsamlı haberi köşesine taşıdı. Haberde, Öz'ün FETÖ ve Fetullah Gülen'le ilgili görüşlerine yer verildiğini aktaran Tezel, söz konusu görüşlerin gerçekliğini masaya yatırdı. İşte Tezel'in, "Nur topu gibi bir gündemimiz oldu! Pensilvanya seçimini ve Dr. Öz'ü daha çok konuşuruz!" diyerek bitirdiği o yazısı:

"ABD'de Washington Post Gazetesi, Pensilvanya senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz hakkında kapsamlı bir haber paylaştı.

Haberde Washington Post yazarı Josh Rogin, seçildiği takdirde ABD'nin değil, Türkiye'nin çıkarlarını önceleyeceği eleştirilerine maruz kalan Cumhuriyetçi senatör adayı Dr. Mehmet Öz'le konuştu. Rogin, Öz'ün kendisine Türkiye'nin S-400 alımına karşı olduğunu söylediğini yazdı, ayrıca Öz'ün ağzından şu ifadeyi aktardı: "Gülen'e dokunulamaz. Darbeyle alakası olduğuna dair inandırıcı bir suçlama yok. Pensilvanya'da kalacak."

Haberde ayrıca Öz'ün aynı zamanda Türk vatandaşı olmasını ve Türkiye'nin ABD'deki faaliyetlerine katılmasını temel alarak senatör seçilmesi durumunda ABD çıkarları yerine Türkiye'nin çıkarlarını önceleyeceğini ileri sürüyor.

Çelişkiye bakar mısınız? Eğer Josh Rogin'in yazdıkları doğruysa Öz, "Öncelikle FETÖ'nün diyarı Pensilvanya'dan tüm dünyaya selamlar!" demiş kadar olmuş

Dr. Öz siyaseti çabuk mu öğrendi? Pensilvanya'daki FETÖ'cülerin oyuna da mı talip? "Bir oy, bir oydur" mu diyor? Yoksa eski dostlarını mı unutmadı?

GÜLEN'E YARDIM ETTİ Mİ?

Arşiv unutmaz! FETÖ Çatı Soruşturması kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Cem Fadıl Bozkurt, ifadesinde İshak Alaton'un FETÖ ile bağlantısının olduğunu Gülen'in 1999'da yurt dışına kaçabilmesi için Prof. Dr. Mustafa Öz ile konuştuğunu, Gülen'in sağlık nedenleriyle yurt dışında tedavi edilmesini sağlayacak bir hastane raporunun çıkarıldığını iddia etti.

Bozkurt ayrıca Mustafa Öz'ün oğlu Mehmet Öz'ün güya tedavi için ABD'ye gelen Gülen'i hastaneye yatırdığını ve "Ülkesinde tedavi yapılamaz, burada kalması uygundur" şeklinde bir rapor aldırdığını ileri sürdü. Böylece hastanede bir hafta on gün kaldıktan sonra Gülen'e kalıcı oturma izni verilmiş. Tabii bunlar bir itirafçının sözleri! Kanıtlanması gerekiyor.

Özetle nur topu gibi bir gündemimiz oldu! Pensilvanya seçimini ve Dr. Öz'ü daha çok konuşuruz!"