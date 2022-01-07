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İSLAM Dr. İhsan Şenocak Kazak vatandaşlara Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi'ni hatırlattı!
İSLAM

Dr. İhsan Şenocak Kazak vatandaşlara Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi'ni hatırlattı!

Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kazak vatandaşlara Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 23:07:00 - 2022-01-07 23:12:44

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin Kazak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), "Fitne zamanı olaylara karışmayıp oturan ayaktakinden daha hayırlıdır." Hadis-i Şerifini hatırlatan Dr. Şenocak, şunları söyledi:

Bağrından büyük alimler çıkaran Kazak kardeşlerim! Dış güçlerin oyununa gelmeyin, ruhaniyetiyle sizi seyreden Peygamberimizin(sav) çağrısına kulak verin: 'Fitne zamanı olaylara karışmayıp oturan ayaktakinden daha hayırlıdır.' Evinize dönün!

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