Dr. İhsan Şenocak Kazak vatandaşlara Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi'ni hatırlattı!
Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kazak vatandaşlara Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile çağrıda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin Kazak vatandaşlara çağrıda bulundu.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), "Fitne zamanı olaylara karışmayıp oturan ayaktakinden daha hayırlıdır." Hadis-i Şerifini hatırlatan Dr. Şenocak, şunları söyledi:
Bağrından büyük alimler çıkaran Kazak kardeşlerim! Dış güçlerin oyununa gelmeyin, ruhaniyetiyle sizi seyreden Peygamberimizin(sav) çağrısına kulak verin: 'Fitne zamanı olaylara karışmayıp oturan ayaktakinden daha hayırlıdır.' Evinize dönün!