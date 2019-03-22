Dr. Hıdır’dan Muğlalılara açık çağrı: "Reklamlara balonlara kanmayın"

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Ortaca’da ki üçüncü turuna Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’i makamında ziyaret ederek başladı. Dr. Mehmet Nil Hıdır burada yaptığı konuşmada "Güzel bir seçimin arefesindeyiz. Demokrasi bayramı olarak adlandırdığımız şu günlerde son 5 yılın muhasebesini yapacak vatandaşlarımız. 5 yılda kim hangi hizmeti taşıdı. Hizmeti taşırken vatandaşa nasıl davrandı. Mevcut belediye başkanlarına vatandaş karne verecek. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Sonuçta Muğla kazansın"dedi.

Ortaca Belediye Başkanı aynı zamanda DP Ortaca Belediye Başkan Adayı Karaçelik " Hiçbir zaman particilik yapmadık, yapmayız önemli olan Ortaca’ya hizmettir. Bu kapsamda tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Dr. Mehmet Nil Hıdır milletvekilliği döneminde de Muğla ’ya hizmet etmiş değerli birisimdir. Alim Bey ile de rekabeti barış içinde, kalp kırmadan yapıyoruz. Ortacalı kimi göreve layık görürse o görevi üstlenecektir" dedi.

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Ortaca’da Karaburun, Okçular, Yeşilyurt, Kemaliye, Ekşiliyurt, Tepearası, Eskiköy, Mergenli, Yerbelen, Dikmekavak ve Dalyan’da halka seslenen Dr. Hıdır Muğlalılara açık çağrıda bulundu. Dr. Hıdır, Reklamlara balonlara kanmayın diyerek"Gittigim yerlerde soruyorum Osman Gürün geldi mi buralara yok diyorlar. Seçim zamanı birbirimizi kandırma zamanı değil kimse kandırmasın , kandırılmasın diye çaba sarf ediyoruz. Seçim zamanında, ranttan uzak kalmış uzak kalacak, yalandan uzak kalmış uzak kalacak isimler olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Alim kardeşim ve ben bu şekilde önünüze tercih olarak konulduk ve sizler için çalışıyoruz” dedi.