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Dr. Hıdır; “Yetiversin gari Osman Abi”

Seçimlere sayılı günler kala Milas’ta bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:34
Dr. Hıdır; “Yetiversin gari Osman Abi”

Seçimlere sayılı günler kala Milas’ta bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır önce Sakarkaya, Dibekdere ve Kafaca mahallelerinde Milas’lılar ile buluştu. Ardından Güllük ve Bafa’da düzenlenen mitinglere katıldı.



Dr. Mehmet Nil Hıdır’ın gündeminde Muğla ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vardı. Dr. Hıdır, burada yaptığı konuşmada: “Taksicilerimizde, öğrencive personel servislerimizde, halk otobüslerimizde çok ciddi haksızlıklar var. Özellikle inşaat sahipleri diyorlar ki; biz itfaiye daire başkanlığından artık bıktık. Büyükşehirin kiracıları kiraların yükselmesinden bıktık diyorlar. Şu tabela levhalarının metrekaresi 5 kat arttırılır mı? Aynı su da olduğu gibi oraya da zam yapmışlar. Çalışma ruhsatlarını her yıl yenilemişler sırf millet haraca bağlamak için 800 lira istemişler. Dolmuşun güzergahında masraf nedir hiçbir masraf yok 800 lira da güzergah masrafı istiyorlar. köylünün imece usülüyle aldığı minibüsü ellerinden almışlar. Yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız sırtında pazarda satacakları 10 kg yük ile kilometrelerce yol yürüyor. Öğrenciler yayan gidip geliyor. Bunları sen kime yapıyorsun? AK Partili köylerimize azıcık oy çıktı. Su getirmemişler, tarımsal sulamalarını sağlıklı yapabilmeleri için belediyenin asli görevleri arasında olan işleri yapmamışlar. Köylerimizden Fethiye İncirköy’de 238 dönüm arazi almışlar5 sene hiçbir bitki ekilmeden öylece durmuş. Köyler fakirleşmiş, gençlerimiz işsiz. Belediyecilik demek sadece kanalizasyon, parke taşı, asfalt değil ki; zaten onları da yapamamışlar. Ne yaptınız? Büyükşehir olunca Muğla Belediyesi’nin ödenekleri tam üç kat arttı. Fakat bunlar işi de bilememişler, hizmet de üretememişler. Biz emanetinizi devraldığımız zaman bütün bu zulmü, haksızlıkları ortadan kaldıracağız” dedi.


Muğla’da yaşanan su sıkıntısına değinen Hıdır; “Muğla, en fazla yağış alan illerden biri olmasına rağmen diyor ki; suyum yok. İktidarımız Sandras tepesinden suyu çıkartıp 622 milyonluk yatırım yaparak Muğla’yı suya kavuşturuyor. Dalaman diyor ki suyum yok 4 milyarlık proje ile Dalaman Barajı yapılarak suyu getiriliyor. Mumcular Barajı, Akgedik Barajı, Seki Barajı. Değerli Kardeşlerim, sadece suyu getirmek yetmiyor. Fiyatları iki katı Denizli’de 2.65 Muğla’da 4 lira. Belediyeye ait dükkan kiraları 5 yılda 5 kat artmış. Neden belediyenin yatırımları değil, belediyenin borç yükünü halka yüklemesi. Bu halka yapılan zulümdür. O yüzden diyoruz ki; biz su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz. Nasıl yapacağız? Belediyenin borç yükünü üstlenerek, halkın sırtına yük etmeden yapacağız. Onun için değerli arkadaşlar, bu seçimler çok önemli. Bu kardeşiniz inşallah büyükşehir belediye başkanı olduğunda çocuklarımıza güzel bir gelecek ve mutluluk getireceğiz. Ak saçlı çınarlarımıza da huzur getireceğiz. Annelerimize de çalışan esnafımıza da refah getireceğiz. Göreceksiniz 2 senede yaralarımızı saracağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Gönül belediyeciliği ile Muğla’yı tanıştıracağız. Muğla’ya getireceğimiz hizmetler ile mutluluk pencerelerini açacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:34
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