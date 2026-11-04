Dr. Hasan Arslan’ın babası Hacı Nurettin Arslan vefat etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’ın muhterem babası Hacı Nurettin Arslan ruhunu Rahman’a teslim etti. Bir süredir elim bir hastalıkla mücadele eden Hacı Nurettin Arslan, bugün vefat etti.

Merhum Hacı Nurettin Arslan’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Sandıklı Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sandıklı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Akit Medya Grubu olarak, Hacı Nurettin Arslan’a Allah’tan rahmet; başta Milletvekili Dr. Hasan Arslan olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.