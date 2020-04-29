Dr. Haluk Saçaklı'dan Bilim Kurulu ve Hükümete önemli uyarı! "65 yaş üstünü koronavirüsten koruyalım derken..."

Kaliteli yaşam uzmanı Dr. Haluk Saçaklı, Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oldu.

Kaliteli egzersiz nasıl yapılmalıdır? Diyafram nefesinin koronavirüse karşı etkisi nedir? Stresle başa çıkmanın yöntemleri nelerdir? Hamile ve emziren kadınların beslenmesi nasıl olmalıdır? gibi sorulara cevap verdi.

Dr. Haluk Saçaklı, Bilim Kurulu üyeleri ve Hükümete de seslenerek 65 yaş üstü vatandaşların bayrama kadar bekletilmeden yasağın gevşetilmesi çağrısında bulundu. Yaşlılar için aktiviteler Saçaklı ayrıca, parklardaki alanlar sosyal mesafeyi koruyarak egzersizler yapılması gerektiğini vurguladı.