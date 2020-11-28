Dr. Faed Mustafa'dan İslam alemine çağrı

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Türk Dışişleri Bakanlığı, Türk halkı, siyasi partileri ve TBMM'ye Filistin meselesine verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim." ifadesini kullanan Dr. Mustafa, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesindeki tavrı sabit." dedi. Filistin halkına destek veren tüm ülke ve hükümetlere de teşekkür eden Mustafa, uluslararası topluma İsrail'in Filistin varlığına yönelik saldırılarını sonlandırması için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

İslam alemine çağrı

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, sözlerine şöyle devam etti:

"Modern çağın en büyük işgalinin sona ermesinin ve Filistinlilerin bağımsız devletlerini kurmasının zamanı gelmedi mi? Biz Filistin olarak uluslararası kararlar doğrultusunda adil barışın tesisi için çalışıyoruz."

Her yıl 29 Kasım'da Filistin ile dayanışma faaliyetleri dünyanın birçok ülkesinde çeşitli şekillerde gerçekleştiriliyor.