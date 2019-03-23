0553 313 94 23

Dr. Aydoğan Arslan: “İşinizin garantisi benim”

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:59
Dr. Aydoğan Arslan: “İşinizin garantisi benim”

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, “Adapazarı’nı birlikte örnek şehir yapacağız” felsefesi ile belediye çalışanlarını ziyaret etti. Dr. Arslan, belediye çalışanlarına, “Özlük haklarınızın ve çalışma koşullarının düzeltilmesi, iyileştirilmesini sağlayarak işe başlayacağız” dedi.



İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan seçim çalışmaları kapsamında “Adapazarı’nı birlikte örnek şehir yapacağız” dediği personeli ziyaret etti. Adapazarı Belediyesi hizmet binasını gezen Dr. ArslanKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Teknik Birimler şantiyesi ve Fen İşleri Müdürlüklerini de ziyaret ederek çalışanlarıyla sohbet etti. Belediye çalışanları ile tek tek görüşerek sıkıntılarını dinleyen Arslan, özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilebilmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti. Ziyaretler esnasında konuşan Aydoğan Arslan, “Sizin işinizin garantisi benim. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren birlikte çalışacağız. Şehrimizi hep birlikte tarımda, turizmde, ticarette ve özellikle sosyal belediyecilikte örnek yapacağız. Özlük haklarınızın ve çalışma koşullarının düzeltilmesi, iyileştirilmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:59
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz"
    1. "Üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz"
    2. Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer sote..
    3. Ordu’da trafik kazası: 8 yaralı
    4. Hilmi Güler: "Ordu deniz ticaretinin..
    5. Van’da merhum Muhsin Yazıcıoğlu için..
    6. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    7. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne..
    8. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    9. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    10. Erzurum’da offroad heyecanı
    11. Kars merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
    12. JGK sözleşmeli erbaş alımı son dakika..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara,..
    14. Vodafone’un Uludağ Ekonomi..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara’yı..
    16. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara..
    17. Çocuklardaki aşırı terlemenin..
    18. Zorluoğlu, Arsin’de sanayiciler ile..
    19. Dr. Aydoğan Arslan: “İşinizin..
    20. "HDP kontenjanından giren tüm adaylar..
    21. Altay ve Kavuş huzurevini ziyaret etti
    22. Diyarbakır’da Sağlık-Sen İl Divan..
    23. "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz"
    24. Dünya Su Günü nedir? Dünya Su Günü..
    25. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu;
    26. Bahçeli: ’’31 Mart seçimleri Ankara..
    27. "5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a"
    28. "Belki alacağımız bir galibiyet bizi..
    29. Devlet bursluluk sınavı ne zaman? |..
    30. Togar hedef büyüttü
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok