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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Ramazan Bayramı mesajı:

"Temennimiz, bu ay hassasiyet gösterdiğimiz her bir değerin yılın geri kalanında da anlam bulması, bu ay iyi ve kötüye dair şekillenen ortak akıl ve lisanın devam etmesi, birlik duasının dilde kalmamasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:21:57 -
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Ramazan Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Temennimiz, bu ay hassasiyet gösterdiğimiz her bir değerin yılın geri kalanında da anlam bulması, bu ay iyi ve kötüye dair şekillenen ortak akıl ve lisanın devam etmesi, birlik duasının dilde kalmamasıdır." ifadesini kullandı.

Uysal, yarın başlayacak Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sofralarda buluşulamayan bir ramazan ayının geride bırakıldığını ve kıymeti bilinmeyen değerlerin hatırlandığını belirtti.

Ramazan ayında oluşan manevi iklimle birlik ve beraberlik duygularının pekiştiğine dikkati çeken Uysal, bu ayın iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmasından öte bir mana taşıdığının idrak edildiğini umduğunu ifade etti.

Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Temennimiz, bu ay hassasiyet gösterdiğimiz her bir değerin yılın geri kalanında da anlam bulması, bu ay iyi ve kötüye dair şekillenen ortak akıl ve lisanın devam etmesi, birlik duasının dilde kalmamasıdır.

Geride bıraktığımız, ruhunda hoşgörü ve yardımlaşma olan, barışı ve hakkaniyeti telkin eden ve içinde bulunduğumuz olağanüstü iklimin etkisi ile muhakkak ki maneviyatı katbekat artan, bizleri gönüllerde birleştiren mübarek ramazan ayının feyz ve bereketinin daim olması dileğiyle Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

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