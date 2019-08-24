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Down sendromlu gelinin düşlerini süsleyen düğün gerçek oldu

Eskişehir’de yaşayan 36 yaşındaki down sendromlu Canan Düzenli’nin yıllardır isteyip,-hayallerini kurduğu düğün geçek oldu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:01
Down sendromlu gelinin düşlerini süsleyen düğün gerçek oldu

Eskişehir’de yaşayan 36 yaşındaki down sendromlu Canan Düzenli’nin yıllardır isteyip,-hayallerini kurduğu düğün geçek oldu. Annesi ve ablalarının düzenlediği temsili düğünle beyaz gelinliğini giyen down sendromlu gelin, aile ve akrabalarıyla doyasıya eğlenirken, ilk dansını da Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt ile yaptı.


Down sendromlu Canan Düzenli, uzun yıllardır hayalini kurduğu düğünü ailesiyle paylaştı. Düşlerini süsleyen bu isteğin artmasıyla, aile üyeleri de bu duruma kayıtsız kalmadı. Düğün için girişimlerde bulunan aile, önce Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ile görüşerek, Çamlıca Deneyimli Kafede yer ayarlandı. Daha sonra davetiye bastırılıp, aile dostları ve akrabalara dağıtılarak düğün çağrısında bulunuldu.


Düğün günü Canan Düzenli, sabah saatlerinde beyaz gelinliği giydirilerek kuaföre götürüldü. Burada son hazırlıkları yapılan çiçeği burnunda gelin, ardından annesi ve ablaları eşliğinde düğünün gerçekleşeceği yere getirildi. Burada salona giriş yapan Düzenli, ilk dansını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile yaptı. Başkan Kurt’la dans eden down sendromlu gelinin mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Ailesi ve yakınlarıyla gönlünce eğlenen Düzenli, neredeyse yerinde oturmayarak sürekli oynadı. Düğün sonunda hayallerini gerçeğe dönüştüren gelin Canan Düzenli, elindeki çiçeğini de salonda bulunan bekâr genç kızlara attı.



“Böyle bir düğünü her şeyden çok istiyordum”


Hayallerini gerçekleştiren down sendromlu Canan Düzenli, duygularından bahsederek, “Böyle bir düğünü her şeyden çok istiyordum. Belediye başkanıyla dans ettim. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.



“Canan senelerdir hayal ediyordu”


Kızının senelerdir düğün hayali olduğundan bahseden anne Bahriye Düzenli, “Anne olarak çok mutlu oldum. Her şey için çok teşekkürler. Canan senelerdir hayal ediyordu, hayalimiz gerçekleşti. Çok sağ olun” şeklinde konuştu.



“Biz aile olarak organize etmeye çalıştık”


Kardeşinin gelinlik hayalinden sürekli bahsettiğini söyleyen abla Nurcan Tokuşlu, “Hayallerini sürekli dile getiriyordu. Biz de bu hayalini çok istediğinin kanaatine vardık. Dolayısıyla bir girişimde bulunalım dedik ve bu kafeyle ilgili Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ile görüştük. O da sağ olsun çok büyük destek oldu bize. Geri kalanını da biz aile olarak organize etmeye çalıştık” diye belirtti.



“Canan gibi bir kızımız olduğu için çok mutluyum”


Çiçeği burnunda gelinin ilk dansını belediye başkanıyla yapmasına ön ayak olan Canan Düzenli’nin eniştesi Bülent Tokuşlu da, “Öncelikle Canan gibi bir kızımız olduğu için çok mutluyum. Çok güzel bir ailesi var, ailesi ona destek oluyor ve hep birlikte kızımızın hayalini gerçekleştirmiş olduk. Bu konuda da bize destek veren özellikle Ahmet Ataç başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle güzel bir organizasyonda bize yardımcı oldu ve kızımızın hayallerine dokunmamıza fırsat tanıdı. Düğüne davetlilerinden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a kızımızla ilk dansı yapması için ricada bulundum. Kendisi ’kılık kıyafet olarak çok uygun değilim’ dedi, ben de ’kızımızla ilk dansı sizin yapmanızı istiyoruz’ dedik. O da sağ olsun kırmadı bizi” dedi.


Düğün, gelin ve katılımcıların dans ve eğlenceleri ile devam etti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:01
  1. odunpazarı

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