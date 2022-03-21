Down Sendromlu 6 yaşındaki Melek doktor oldu! İşte o renkli görüntüler

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21 Mart Down Farkındalık Günü münasebeti ile ülke genelinde birçok etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda, 6 yaşındaki Down Sendromlu Melek de Ankara Gölbaşı İl Sağlık Müdürlüğü'nde doktor olarak misafir edildi.

'Hayat dolusunuz'

Minik Melek'in hastanedeki renkli görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

Kahramanımız Melek 6 yaşında. Kendisi bir doktor. Kullanıp eskittiği "çocuk doktor" oyun çantası öyle az değilmiş. Gönüllü görev yeri ise Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz. Down Farkındalık Günü için bize bu sürprizi hazırlayanlara ve Melek’e teşekkür ediyoruz. Hayat dolusunuz.