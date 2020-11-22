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Aktüel Down sendromlu 2 yaşındaki Mehmet'in yürüme sevinci
Aktüel

Down sendromlu 2 yaşındaki Mehmet'in yürüme sevinci

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:37:30 -
Down sendromlu 2 yaşındaki Mehmet'in yürüme sevinci

MERSİN (AA) - Mersin'de 14 aylıkken yürüyemediği için götürüldüğü engelsiz yaşam merkezinde aldığı duyu terapisinin yanı sıra dışarıdan da fizik tedavi desteği gören 2 yaşındaki down sendromlu Mehmet Akif Subaşı, yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, down sendromlu Mehmet Akif Subaşı, yürüyemediği için 14 aylıkken annesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne götürüldü.

Buradaki uzmanlar tarafından duyu terapisi alan ve dışarıdan da fizik tedavi desteğine başlanan Mehmet Akif, 10 aylık çalışma sonucu yürümeye ve kelime kullanmaya başladı.

Merkezin neşesi haline gelen Mehmet, yaşıtları gibi oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor.

Evde de ablası Ayşe Miray'la oynayan Mehmet Akif, ablasının söylediği kelimeleri tekrar ederek her gün yeni bir kelime de öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Meryem Subaşı, oğlu Mehmet Akif'in 14 aylıkken yürüyemediğini ve kelime kullanamadığını belirtti.

Bunun üzerine Büyükşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitimlere başladıklarını ifade eden Subaşı, buradaki terapilerin Mehmet Akif'e büyük katkı sağladığını kaydetti.

Merkezdeki terapinin dışında fizyoterapist desteğiyle de oğlunu ayağa kaldırmak için çabaladıklarını ifade eden Subaşı, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif şimdilik çok rahat yürüyor ve kullanabildiği kelimeler de çok fazla. Aynı zamanda rehabilitasyon desteği de alıyoruz. Orada da fizyoterapist 2 bireysel öğretmenimiz var. Onlarla birlikte aslında ekip halinde çalışıyoruz. Onların verdiği bütün ödevleri ben de birebir evde gerçekleştiriyorum. Belki de bu kadar iyi gelişim sağlamasının bir nedeni bu. Bu tesis çok güzel, onlar için kurulmuş bir hazine gibi diyebilirim."

Fizyoterapist Bilge Yıldırım da Mehmet Akif'in merkeze ilk geldiğinde sadece süründüğünü belirtti.

Süreç içerisinde ailenin de büyük katkısıyla Mehmet'in yürümeye ve kelime kullanmaya başladığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tüm süreci ailemiz bizimle takip etti. Aynı zamanda rehabilitasyon öğretmenleriyle birlikte çalıştık. Burada yaptığımız duyusal aktivitelerle Mehmet Akif hızlıca emekledi. Daha sonra sesler çıkarmaya başladı ve yürüdü. Pandemi döneminde de biz Mehmet Akif’i boş bırakmadık, online bir şekilde görüntülü destek olduk. Şimdi de burada hijyene dikkat ederek derslerimize devam ediyoruz."​​​​​​​

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