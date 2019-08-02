Döviz kurları

Döviz kurları02 Ağustos 2019 Cuma 17:12
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5870
|5,5880
|5.5780
|5,5790
|Avro
|6,1820
|6,1830
|6,1900
|6,1910
|Sterlin
|6,7270
|6,7610
|6,7300
|6,7630
|İsviçre Frangı
|5,5900
|5,6180
|5,6330
|5,6630
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5550
|5,6150
|5,5400
|5,6000
|Avro
|6,1300
|6,2000
|6,1400
|6,2100
|Sterlin
|6,6590
| 6,8200
|6,6540
|6,8250
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