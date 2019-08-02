Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5870 5,5880 5.5780 5,5790 Avro 6,1820 6,1830 6,1900 6,1910 Sterlin 6,7270 6,7610 6,7300 6,7630 İsviçre Frangı 5,5900 5,6180 5,6330 5,6630 ANKARA ABD Doları 5,5550 5,6150 5,5400 5,6000 Avro 6,1300 6,2000 6,1400 6,2100 Sterlin 6,6590 6,8200



6,6540 6,8250



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