Döviz kurları

Döviz kurları26 Temmuz 2019 Cuma 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6980
|5,6990
|5,6470
|5,6480
|Avro
|6,3840
|6,3850
|6,2890
|6,2900
|Sterlin
|7,1040
|7,1390
|7,0060
|7,0110
|İsviçre Frangı
|5,7460
|5,7750
|5,6410
|5,6690
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6700
|5,7400
|5,5950
|5,6550
|Avro
|6,3200
|6,4000
|6,2200
|6,2900
|Sterlin
|6,9940
| 7,1720
|6,8580
|7,0340
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