Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,6880
5,6890
Avro
6,3410
6,3420
Sterlin
7,0530
7,0880
ANKARA
ABD Doları
5,6600
5,7200
Avro
6,2900
6,3600
Sterlin
6,9540
7,1310
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