Döviz kurları

Döviz kurları25 Temmuz 2019 Perşembe 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7130
|5,7140
|5,6980
|5,6990
|Avro
|6,3730
|6,3740
|6,3840
|6,3850
|Sterlin
|7,1310
|7,1360
|7,1040
|7,1390
|İsviçre Frangı
|5,7880
|5,8170
|5,7460
|5,7750
|ANKARA
|ABD Doları
|5.6850
|5,7450
|5,6700
|5,7400
|Avro
|6,3300
|6,4000
|6,3200
|6,4000
|Sterlin
|7,0330
|7,1940
|6,9940
|7,1720
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