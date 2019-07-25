Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7130 5,7140 5,6980 5,6990 Avro 6,3730 6,3740 6,3840 6,3850 Sterlin 7,1310 7,1360 7,1040 7,1390 İsviçre Frangı 5,7880 5,8170 5,7460 5,7750 ANKARA ABD Doları 5.6850 5,7450 5,6700 5,7400 Avro 6,3300 6,4000 6,3200 6,4000 Sterlin 7,0330 7,1940



6,9940 7,1720



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