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Döviz kurları

23 Temmuz 2019 Salı 17:05
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 5,6780 5,6790 5,6870 5,6880
Avro 6,3770 6,3780 6,3540 6,3550
Sterlin 7,0560 7,0920 7,0590 7,0940
İsviçre Frangı 5,7600 5,7890 5,7680 5,7980
ANKARA
ABD Doları 5,6400 5,7000 5,6600 5.7200
Avro 6,3200 6,3900 6,3100 6,3800
Sterlin 6,96207.1290

6,9730 7,1390

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:05
  1. Döviz kurları

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