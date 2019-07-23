Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6780 5,6790 5,6870 5,6880 Avro 6,3770 6,3780 6,3540 6,3550 Sterlin 7,0560 7,0920 7,0590 7,0940 İsviçre Frangı 5,7600 5,7890 5,7680 5,7980 ANKARA ABD Doları 5,6400 5,7000 5,6600 5.7200 Avro 6,3200 6,3900 6,3100 6,3800 Sterlin 6,9620 7.1290



6,9730 7,1390



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