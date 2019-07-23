Döviz kurları

Döviz kurları23 Temmuz 2019 Salı 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6780
|5,6790
|5,6870
|5,6880
|Avro
|6,3770
|6,3780
|6,3540
|6,3550
|Sterlin
|7,0560
|7,0920
|7,0590
|7,0940
|İsviçre Frangı
|5,7600
|5,7890
|5,7680
|5,7980
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6400
|5,7000
|5,6600
|5.7200
|Avro
|6,3200
|6,3900
|6,3100
|6,3800
|Sterlin
|6,9620
|7.1290
|6,9730
|7,1390
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