Döviz kurları

Döviz kurları22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6430
|5,6440
|5,6780
|5,6790
|Avro
|6,3450
|6,3460
|6,3770
|6,3780
|Sterlin
|7,0660
|7,0710
|7,0560
|7,0920
|İsviçre Frangı
|5,7280
|5,7570
|5,7600
|5,7890
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6050
|5,6650
|5,6400
|5,7000
|Avro
|6,2800
|6,3500
|6,3200
|6,3900
|Sterlin
|6,9470
| 7,1190
|6,9620
|7.1290
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