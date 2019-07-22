Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6430 5,6440 5,6780 5,6790 Avro 6,3450 6,3460 6,3770 6,3780 Sterlin 7,0660 7,0710 7,0560 7,0920 İsviçre Frangı 5,7280 5,7570 5,7600 5,7890 ANKARA ABD Doları 5,6050 5,6650 5,6400 5,7000 Avro 6,2800 6,3500 6,3200 6,3900 Sterlin 6,9470 7,1190



6,9620 7.1290



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